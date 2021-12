Francesco Bianconi: esce un duetto con Baby K su "Playa", poi l'album

Da un lato uno dei protagonisti assoluti - insieme alla sua band, i Baustelle - della scena indipendente italiana. Dall'altro la star dei tormentoni degli ultimi anni, da "Roma-Bangkok" con Giusy Ferreri a "Mohicani" con i Boomdabash, passando per "Voglio ballare con te" e "Non mi basta più". Francesco Bianconi e Baby K hanno inciso un duetto insieme sulle note di uno dei successi estivi della femcee, "Playa". Ad annunciarlo è il leader dei Baustelle:

È Natale, arrivano la bontà e le buone notizie, come è giusto che sia. La prima è che il 7 gennaio esce "Playa", una canzone che ho cantato tanto durante questo tempo di pandemia e che mi ha aperto il cuore e aiutato sul serio a sopravvivere. La seconda notizia è che la canto insieme a Baby K, che della canzone è l'originale autrice e interprete e che, come sentirete, riuscirà a toccarvi l'anima anche in questa versione notturna del pezzo.