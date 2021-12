Ultimo contro i virologi "cantanti": "Lasciate che a tornare sul palco siano i cantanti"

Tra i più "scottati" dalle restrizioni legate alla pandemia, costretto a rimettere più volte mano ai suoi piani, con un tour negli stadi in programma dal 2020 e rinviato prima al 2021 e poi di nuovo al 2022, Ultimo ha pubblicato tra le sue storie di Instagram uno sfogo contro i virologi Andrea Crisanti, Matteo Bassetti e Fabrizio Pregliasco, rei di aver accettato di interpretare a "Un giorno da pecora" su Rai Radio1 una canzone per invitare la popolazione a vaccinarsi. Sulla musica del classico natalizio "Jingle bells" i tre scienziati hanno interpretato il testo e il video ha circolato parecchio sui social, dove Crisanti, Bassetti e Pregliasco sono stati oggetto di (non poca) ironia.

Ultimo lo ha rilanciato su Instagram, tuonando:

Lasciate che a cantare e a tornare sul palco siano i cantanti e tutti quelli che lavorano con noi. Sono 2 anni che molti di noi non possono fare il proprio mestiere. Tornate negli ospedali a fare il vostro lavoro. Smettetela di andare in tv a fare i pagliacci e le star.

La scorsa estate, prima di annunciare il nuovo album "Solo", il cantautore romano aveva pubblicato sui suoi canali social ufficiali uno sfogo legato all'assenza dai palchi: ""Non voglio vivere di soli ricordi. Per questo, da due anni a questa parte, l'emozione legata a questo giorno si trasforma in malinconia. Una parte di me pensa al mio primo Stadio Olimpico, l’altra al mio ultimo concerto. Quel 4 luglio 2019 rimbomba dentro di me ogni mattina. Se avessi saputo che sarebbe passato cosi tanto tempo non sarei mai sceso da quel palco", ha scritto Ultimo.

La partenza del tour di Ultimo negli stadi è fissata, salvo ulteriori posticipi, per il 5 giugno 2022, quando la voce de "I tuoi particolari" tornerà ufficialmente sul palco, quello dello stadio comunale di Bibione, per dare il via alla tournée che lo porterà poi ad esibirsi nei principali impianti sportivi italiani, con tappa speciale il 17 luglio al Circo Massimo di Roma.