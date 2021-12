Brian Eno: ‘Con gli NFT anche gli artisti possono diventare piccoli stronzi capitalisti’

Nelle (sempre più affollate) fila dei cripto-entusiasti che popolano lo scenario musicale globale Brian Eno non ha alcuna intenzione di entrare: il rivoluzionario compositore, produttore e polistrumentista, da sempre appassionato esploratore delle nuove tecnologie in ambito artistico, ha espresso forti perplessità nei confronti degli NFT, i token non fungibili sui quali si sta imperniando il mercato della crypto-art.