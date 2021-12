Blame canta e suona per Rockol "Egocentrica", il nuovo singolo con Yanomi

“Egocentrica” è il titolo del nuovo e terzo singolo di Blame e Yanomi, un altro tassello della collaborazione tra l’artista milanese di origini italo-francesi, classe 1999, e il giovane produttore che ha all'attivo una serie di collaborazioni con Alfa.

La canzone, uscita dopo i brani “Karma vol’1” e “Salvami”, è nata dopo il coinvolgimento da parte di Blame dei suoi fan su Instagram, dove l’artista ha condiviso un giro di chitarra chiedendo ai suoi seguaci di decidere quale direzione far prendere al pezzo. Allo stesso modo è nato il testo di “Egocentrica”, scritto partendo da alcuni dei messaggi scelti tra quelli inviati via social dai fan del cantautore. In seguito il brano, che compe i precedenti singoli farà parte del primo album di Blame, è stato prodotto e definito insieme a Yanomi. In attesa dell’uscita del disco d’esordio del cantautore milanese, ogni mese verrà pubblicato un brano che anticipa i sound e le sonorità del progetto.

Del suo più recente singolo, Blame ha realizzato una versione chitarra e voce per Rockol: