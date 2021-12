Spotify, sempre più spazio ai podcast: acquisita Whooshkaa

Dopo il lancio di Megaphone, Spotify prosegue nella sua politica di espansione nel settore dei contenuti audio extra-musicali: il DSP svedese quotato sulla borsa di New York ha annunciato l’acquisizione di Whooshkaa, società australiana specializzata nella conversione in podcast di file audio pre-esistenti. Il servizio è rivolto essenzialmente a media company interessate a lanciare le proprie produzioni anche sul mercato digitale, trasformando - per esempio - trasmissioni audio in podcast.