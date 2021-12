Playlist personalizzate sulla base dei presenti: la sfida di GroovSense

Come indovinare la playlist perfetta in occasione di un raduno - che sia una festa, una riunione, un happening - senza scontentare nessuno o lanciarsi in improbabili sondaggi? La risposta sta cercando di darla GroovSense, start-up nata a Londra che tramite un’app e un modello di intelligenza artificiale è in grado di compilare selezioni musicali in base ai gusti dei presenti.