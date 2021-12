Liam Gallagher e Kasabian in concerto al Lucca Summer Festival a luglio

Il prossimo 6 luglio Liam Gallagher recupererà il concerto già programmato per le edizioni 2020 e 2021 del Lucca Summer Festival, rinviato causa della crisi pandemica, andando in scena sul palco di Piazza Napoleone che nella stessa giornata vedrà esibirsi anche i Kasabian. Il nome della formazione britannica di Leicester, infatti, si va ad aggiungere a quello dell’ex Oasis per una serata di due show.

I biglietti per il concerto di Liam Gallagher già in possesso degli spettatori rimarranno validi. Nuove disponibilità di biglietti per questo evento saranno in vendita dalla mattinata di oggi, 22 dicembre, sul circuito TicketOne.

L’ex cantante del gruppo di “Wonderwall” darà alle stampe il suo nuovo album solista, intitolato “C’mon you know” e annunciato insieme ai suoi due show in programma a Knebworth a giugno, il prossimo 27 maggio. Per la band di Serge Pizzorno, invece, il concerto al Lucca Summer Festival sarà l’occasione per presentare dal vivo anche in Italia il suo nuovo disco - ancora senza titolo - anticipato nei mesi scorsi dal singolo “Alygatyr”.