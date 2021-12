Dai Nirvana a Billie Eilish: la piccola Nandi Bushell ora suona “Happier than ever”

Dopo aver proposto cover di - tra gli altri - Nirvana, Rage Against the Machine, Led Zeppelin e aver sfidato a colpi di batteria prima Dave Grohl dei Foo Fighters e poi Roger Taylor dei Queen, la giovane musicista Nandi Bushell ha recentemente realizzato una cover di “Happier than ever” di Billie Eilish.

Per presentare la propria versione della title track del secondo album in studio della voce di “Bad guy” (qui la nostra recensione), uscito lo scorso luglio, la piccola batterista di 11 anni nella didascalia del suo video pubblicato sui suoi canali ha scritto: “Amerò Billie e Finneas per sempre”.

Billie Eilish, entrata nella shortlist dei candidati alla 94esima edizione degli Oscar relativa alla categoria "miglior brano originale” e che ha recentemente rivelato di aver “iniziato a guardare porno quando avevo, tipo, 11 anni”, ha già iniziato a lavorare al suo nuovo disco, il terzo della sua carriera.