Metallica: dove poter riguardare i concerti per i 40 anni di carriera

Per festeggiare i loro quarant’anni di attività, gli scorsi 17 e 19 dicembre i Metallica hanno tenuto due concerti al Chase Center di San Francisco per gli iscritti al loro fan club. Dopo aver offerto la possibilità ai propri fan di seguire in diretta streaming i due show, il primo dei quali ha visto James Hetfield e soci proporre in scaletta sedici brani e - tra le altre cose - eseguire per la prima volta dal vivo “Fixxxer” dall’album del 1997 “ReLoad”, la band losangelina ha deciso di rendere disponibili on demand le testimonianze video dei live.

Come fatto sapere dai Four Horsemen attraverso un post condiviso sui loro profili social ufficiali, sarà possibile (ri)vedere i due concerti per un tempo limitato sul sito di The Coda Collection negli Stati Uniti e su Amazon Prime Video in tutto il mondo dalle 18 (ora italiana) del 24 dicembre fino al 27 dicembre.

Tra le iniziative volte a celebrare i primi 40 anni di attività della formazione di “Kill’em all”, Hetfield e compagni hanno annunciato lo scorso mese la “Metallica Black Box”, una sorta di “museo” con cimeli, oggetti da collezioni, foto, video, ricordi personali e altri contenuti – anche inediti – sia fisici che virtuali.