Oscar 2022: U2, Beyoncé, Billie Eilish e altri nella shortlist per la 'miglior canzone originale’

Nella serata di ieri, 21 dicembre, l’americana Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha reso nota la shortlist dei candidati alla 94esima edizione degli Oscar relativa alla categoria "miglior brano originale”, oltre che a quelle di - tra le altre nove - il “miglior film internazionale”, in cui è entrato Paolo Sorrentino con “È stata la mano di Dio”, il “miglior documentario” e la “migliore colonna sonora originale”.

L’elenco di brani, una lista di ottantaquattro nominati iniziali e poi ridotta a quindici dalla quale verranno selezionati i cinque che concorreranno poi alla vittoria finale del premio, include canzoni firmate da - tra gli altri - gli U2, Beyoncé, Jay-Z, Billie Eilish, Jennifer Hudson, Brian Wilson e il frontman dei My Morning Jacket Jim James.

La band irlandese capitanata da Bono è candidata con il brano "Your song saved my life” dal film d’animazione “Sing 2”, la giovane cantautrice californiana con la canzone d’apertura dell’ultimo capitolo della saga cinematografica di James Bond, “No time to die”, e Wilson insieme a James con il pezzo “Right where I belong" composto per il documentario sulla carriera del leggendario leader dei Beach Boys, “Brian Wilson: long promised road”.

Beyoncé e Jay-Z, invece, sono entrati nella shortlist dei candidati alla categoria "miglior brano originale” rispettivamente con “Be alive” (da “King Richard”) e “Guns go bang” (da “The harder they fall”), mentre Jennifer Hudson è candidata con “Here I am (Singing my way home)” (dal biopic su Aretha Franklin, “Respect”) e Ariana Grande con Kid Cudi grazie alla canzone “Just look up” (da “Don’t look up”).

Il chitarrista dei Radiohead Jonny Greenwood, invece, è entrato due volte nella shortlist dei candidati al Premio Oscar nella categoria “miglior colonna sonora originale” per il suo lavoro in “Power of the dog” e “Spencer”. Insieme a lui sono candidati anche - tra gli altri - Hans Zimmer, sia per le musiche di “Dune” che di “No time to die”, Alexandre Desplat (“The french dispatch”), Nicholas Britell (“Don’t look up”) e Robert Aiki Aubrey Lowe (“Candyman”).

Le nomination definitive di tutte le categorie verranno annunciate il prossimo 8 febbraio. La cerimonia della 94esima edizione degli Academy Awards, che onorerà i migliori film usciti tra il 1 marzo e il 31 dicembre 2021, si svolgerà al Dolby Theatre di Los Angeles, in California, il 27 marzo 2022.

A seguire le "shortlist" dei brani e delle colonne sonore ancora in 'gara' per entrare nella nomination finale.

Canzone originale:

“So May We Start?” from “Annette”

“Down To Joy” from “Belfast”

“Right Where I Belong” from “Brian Wilson: Long Promised Road”

“Automatic Woman” from “Bruised”

“Dream Girl” from “Cinderella”

“Beyond The Shore” from “CODA”

“The Anonymous Ones” from “Dear Evan Hansen”

“Just Look Up” from “Don’t Look Up”

“Dos Oruguitas” from “Encanto”

“Somehow You Do” from “Four Good Days”

“Guns Go Bang” from “The Harder They Fall”

“Be Alive” from “King Richard”

“No Time To Die” from “No Time to Die”

“Here I Am (Singing My Way Home)” from “Respect”

“Your Song Saved My Life” from “Sing 2”

Colonna sonora originale:

“Being the Ricardos”

“Candyman”

“Don’t Look Up”

“Dune”

“Encanto”

“The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun”

“The Green Knight”

“The Harder They Fall”

“King Richard”

“The Last Duel”

“No Time to Die”

“Parallel Mothers”

“The Power of the Dog”

“Spencer”

“The Tragedy of Macbeth”