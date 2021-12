I 10 migliori album dell'anno per Ultimate Classic Rock

Ora che il 2021 è agli sgoccioli, in ogni rivista musicale si compilano le classifiche di fine anno per indicare, a parere, di questa o quella redazione, quale siano le canzoni o gli album migliori dell'anno. Queste che trovate più sotto sono le scelte compilate dal sito Ultimate Classic Rock per quanto riguarda i migliori dieci album dell'anno.

10 - Billy F. Gibbons - “Hardware” (leggi qui la recensione)

9 - Paul McCartney - “McCartney III Imagined” (leggi qui la recensione)

8 - Iron Maiden - “Senjutsu” (leggi qui la recensione)

7 - Mammoth WVH - “Mammoth WVH”

6 - Foo Fighters - “Medicine at Midnight” (leggi qui la recensione)

5 - David Crosby - “For Free”

4 - Black Keys - “Delta Kream” (leggi qui la recensione)

3 - Neil Young - “Barn” (leggi qui la recensione)

2 - Lindsey Buckingham - “Lindsey Buckingham”

1 - Robert Plant e Alison Krauss - “Raise the Roof”