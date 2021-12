Concerti, Blanco: raddoppiano le date del tour

Non sono trascorse che 24 ore dal suo annuncio e il Blu Celeste Tour di Blanco è andato sold out tanto da rendere necessario che i concerti vengano raddoppiati per soddisfare la grande richiesta.

Prima di dare il via al suo tour, che avrà inizio il 3 aprile al Geox di Padova, Riccardo Fabbriconi, questo il vero nome del 18enne Blanco, il prossimo mese di febbraio parteciperà insieme a Mahmood al 72esimo Festival di Sanremo nella categoria Campioni con il brano “Brividi”.

Calendario aggiornato:

3 APRILE 2022 - PADOVA, GEOX - SOLD OUT

4 APRILE 2022 - PADOVA, GEOX - NUOVA DATA - SOLD OUT

6 APRILE 2022 - MILANO, FABRIQUE - SOLD OUT

7 APRILE 2022 - MILANO, FABRIQUE - NUOVA DATA - SOLD OUT

10 APRILE 2022 - ROMA, ATLANTICO - SOLD OUT

11 APRILE 2022 - ROMA, ATLANTICO - NUOVA DATA- SOLD OUT

13 APRILE 2022 - TORINO, TEATRO CONCORDIA - SOLD OUT

14 APRILE 2022 - TORINO, TEATRO CONCORDIA - NUOVA DATA - SOLD OUT

4 MAGGIO 2022 - FIRENZE, TUSCANY HALL - SOLD OUT

5 MAGGIO 2022 - FIRENZE, TUSCANY HALL - NUOVA DATA- SOLD OUT

8 MAGGIO 2022 - BOLOGNA, ESTRAGON - SOLD OUT

9 MAGGIO 2022 - BOLOGNA, ESTRAGON - NUOVA DATA- SOLD OUT

13 MAGGIO 2022 - BRESCIA, MORATO - SOLD OUT

14 MAGGIO 2022 - BRESCIA, MORATO - NUOVA DATA - SOLD OUT

19 MAGGIO 2022 - NAPOLI, CASA DELLA MUSICA - SOLD OUT

I biglietti per le date annunciate nella giornata di oggi sono in vendita cliccando qui. www.vivoconcerti.com