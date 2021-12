Addio a Sayaka Kanda, voce di Anna in 'Frozen'

E' morta all'età di 35 anni la cantante giapponese Sayaka Kanda nota per aver cantato la parti di Anna nel film Disney 'Frozen' ed avere pubblicato due album da solista è stata ritrovata senza vita lo scorso sabato, a seguito di una caduta avvenuta, secondo quanto è stato riportato, dal 14° piano dell'hotel a 22 piani in cui alloggiava.



In una dichiarazione pubblicata sul suo sito web ufficiale si legge: "Vorremmo riferire a tutti coloro che hanno sostenuto Sayaka Kanda che è morta improvvisamente alle 21.

40 del 18 dicembre 2021. Siamo molto dispiaciuti di dare una tale notizia a tutti i fan che ci hanno sostenuto e a tutte le persone che si sono prese cura di noi. Non riusciamo ancora ad accettare la sua scomparsa e stiamo provando a farlo".



La dichiarazione prosegue così: "Oggi vorrei segnalare che la famiglia ha tenuto un funerale in forma privata come richiesto dai parenti. A seguito di un esame approfondito da parte della polizia, è stato riferito che non si è verificato alcun incidente e che la causa della morte è stato dovuto alla caduta".



Takako Matsu, co-protagonista in 'Frozen' che ha doppiato il ruolo di Elsa nel doppiaggio giapponese ha scritto su Twitter: "Sono senza parole. Il tempo che abbiamo trascorso insieme è per me un tesoro insostituibile".