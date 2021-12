Nuovo record per "All I Want for Christmas is You" di Mariah Carey

Solo il pensare alle festività natalizie e risuona in testa "All I Want for Christmas is You" di Mariah Carey, canzone natalizia per antonomasia che ha stabilito un nuovo record. Il brano, pubblicato nel 1994, da allora negli Stati Uniti è entrato in classifica ogni anno e quest'anno ha raggiunto la posizione numero uno per la terza volta, prima canzone nella storia della chart a stelle e strisce a raggiungere la prima posizione in tre annate diverse.

La 52enne Mariah Carey, che del brano è co-autrice con Walter Afanasieff, ha dichiarato su questo nuovo exploit di "All I Want for Christmas is You": "Sì! Non so più cosa dire. I ragazzi mi hanno svegliato con i coriandoli, Tanaka (il fidanzato, ndr) ha portato due mimose, una per me e una per lui. Questo genere di notizie, non è mai come 'Oh mio Dio, che noia questa notizia'. Avere un'altra numero uno con questa canzone che significa molto per me, non posso nemmeno, letteralmente non so cosa dire."

La popstar statunitense ha inoltre ringraziato per mezzo del suo account Twitter quanti hanno contribuito a questo record in particolar modo i Lambily, il nome che hanno i suoi superfan, combinazione delle parole lamb (agnello, ndr) e "family" (famiglia, ndr). "Sono davvero piena di gratitudine. Sono davvero grata, specialmente alla Lambily perché voi ragazzi non vi siete mai arresi con me, specialmente con questa canzone. Penso che la gente l'abbia supportata nei momenti buoni e in quelli brutti. Vi amo. Buon Natale. Ciao ragazzi. Non vi ringrazierò mai abbastanza."

La canzone è inclusa nel quarto album in studio della Carey "Merry Christmas". "All I Want for Christmas is You" raggiunse la posizione numero 12 in classifica, irruppe nella top ten per la prima volta nel 2017, prima di regnare indisturbata nel 2019, nel 2020 e, ora, anche nel 2021.