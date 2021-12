BMG e KKR acquisiscono gli asset musicali degli ZZ Top

BMG, in collaborazione con il fondo di investimento americano KKR, ha annunciato l’acquisizione di tutti gli asset musicali degli ZZ Top , lo storico trio rock di Houston rimasto orfano, lo scorso 28 luglio, del bassista Dusty Hill: l’accordo - definito in una nota diffusa dalla società guidata da Hartwig Masuch - come “l'ultimo importante sodalizio sui diritti musicali che le due aziende hanno stretto insieme dall'annuncio, nel marzo 2021, della propria collaborazione nel settore dell’editoria musicale - copre non solo l’intero catalogo della band di “Eliminator” (in passato già co-amministrato dalla stessa BMG), ma anche la proprietà delle incisioni e i diritti d’autore.