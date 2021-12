‘Una. Nessuna. Centomila.’, donati 200mila euro al centro antiviolenza ‘Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate’

“Una. Nessuna. Centomila.”, lo show in programma per il prossimo 11 giugno alla RCF Arena di Reggio Emilia organizzato da Friends & Partners e Riservarossa che avrà per protagoniste Fiorella Mannonia, Emma, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini e Laura Pausini, ha comunicato il sostegno - attraverso una donazione di 200mila euro - a favore del centro antiviolenza “Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate”: l’iniziativa, hanno fatto sapere i promotori, è stata attuata per “dare un concreto ed importante aiuto a tutte le donne con un vissuto legato alla violenza”.