Little Simz, rinviato a dicembre 2022 il concerto a Milano

Il concerto di Little Simz previsto originariamente per il prossimo 25 gennaio al Fabrique di Milano è stato spostato - sempre nella stessa città e nella medesima venue - al 5 dicembre 2022: “gli ostacoli che l’emergenza Covid continua a porre allo svolgimento del tour hanno portato l’entourage dell’artista a decidere il rinvio” della data, ha fatto sapere la società promotrice della data italiana, D’Alessandro e Galli, specificando come i biglietti già emessi per il concerto del 25 gennaio saranno ritenuti validi per il nuovo appuntamento.

All’anagrafe Simbiatu Abisola Abiola Ajikawo, nata a Londra nel 1994 da genitori nigeriani, la rapper ha debuttato nel mondo dello spettacolo nel 2010 interpretando il personaggio di Vicky nella serie per ragazzi della BBC Spirit Warriors, per poi vestire i panni di Meleka nella produzione televisiva di E4 “Yougers”. Come cantante Little Simz ha debuttato sempre nel 2010 con il mixtape “Stratosphere”, per poi pubblicare il primo album di studio - dopo aver spedito sui mercati altri tre mixtape tra il 2011 e il 2013 - “A Curious Tale of Trials + Persons”: la sua ultima prova sulla lunga distanza, il disco di inediti “Sometimes I Might Be Introvert”, uscito lo scorso settembre, ha raggiunto la quarta posizione nelle classifiche di vendita generali del Regno Unito.