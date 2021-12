Vasco Rossi, al via il lavori per la Music Arena di Trento

Prenderanno il via entro la fine di questa settimana, prima del Natale ormai alle porte, i lavori di preparazione della Trento Music Arena, area all’aperto che ospiterà la prima data del prossimo tour di Vasco Rossi, prevista per il 20 maggio del prossimo anno: a riferirlo è il gruppo editoriale locale Radio Tele Trentino Regionale. Le prime operazioni riguarderanno il livellamento del terreno e la semina del manto erboso, alla quale seguiranno l’installazione della recinzione perimetrale e la posa delle reti idriche: nonostante il termine dei lavori di adeguamento sia previsto per il prossimo mese di aprile, già a partire da gennaio l’area sarà aperta al pubblico per eventi e attività ricreative.