Classifiche italiane, FIMI/Gfk aggiorna la metodologia: cosa cambia dal 2022

La Federazione Industria Musicale Italiana ha comunicato oggi, martedì 21 dicembre, un aggiornamento nella metodologia della compilazione della classifica di vendita Top Of The Music e delle certificazioni: dopo l’innalzamento delle soglie per l’assegnazione dei dischi d’oro e di platino, l’associazione che rappresenta le major operanti nel nostro Paese ha annunciato una revisione delle regole generali per i “gruppaggi”, ovvero le operazioni che riguardino prodotti offerti in bundle, in omaggio, in occasione di eventi dal vivo o instore.