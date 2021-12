Tiziano Ferro, rimandato al 2023 il tour negli stadi: le nuove date

Si terrà nel 2023 il ritorno negli stadi di Tiziano Ferro: ad annunciarlo, nella mattina di oggi, martedì 21 dicembre, è Live Nation, la società che cura gli interessi dal vivo del cantautore di Latina. La nuova serie di appuntamenti sarà inaugurata il 7 giugno del 2023 allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, per poi proseguire alla volta di Torino, Milano, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Messina, Ancora e Modena, con la data conclusiva prevista allo stadio Euganeo di Padova il 14 luglio. Ecco, di seguito, le date confermate, con la relativa validità dei biglietti già emesse per quelle annunciate il precedenza:

7 giugno 2023 Lignano Sabbiadoro, Stadio G. Teghil

11 giugno 2023 Torino, Stadio Olimpico

15 giugno 2023 Milano, Stadio San Siro (biglietti validi: 5 giugno 2020 / 15 giugno 2021)

17 giugno 2023 Milano, Stadio San Siro (biglietti validi: 6 giugno 2020 / 18 giugno 2021)

18 giugno 2023 Milano, Stadio San Siro (biglietti validi: 8 giugno 2020 / 19 giugno 2021)

21 giugno 2023 Firenze, Stadio Franchi

24 giugno 2023 Roma, Stadio Olimpico (biglietti validi: 15 luglio 2020 / 9 luglio 2021)

25 giugno 2023 Roma, Stadio Olimpico (biglietti validi: 16 luglio 2020 / 10 luglio 2021)

28 giugno 2023 Napoli, Stadio Diego Armando Maradona

1° luglio 2023 Bari, Stadio San Nicola

4 luglio 2023 Messina, Stadio San Filippo (biglietti validi: 27 giugno 2020 / 3 luglio 2021)

8 luglio 2023 Ancona, Stadio Del Conero

11 luglio 2023 Modena, Stadio Braglia

14 luglio 2023 Padova, Stadio Euganeo

L’attività dal vivo di Ferro è stata fortemente penalizzata dall’emergenza sanitaria da Covid-19, deflagrata in Italia tra il febbraio e il marzo del 2020: originariamente previsto per il 2020, il tour è stato in un primo momento spostato al 2021, e successivamente cancellato. Rispetto ai precedenti itinerari, la data di Cagliari è stata stralciata definitivamente dal calendario, mentre quella di Catania - prevista dal programma della tournée del 2021 - sarà recuperata nella location originale, a Messina, prevista dal tour 2020.