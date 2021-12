Sostenibilità e discografia, Secretly Group annuncia un programma per diventare ‘carbon positive’

Secretly Group, il gruppo di indie label americane che comprende Secretly Candian, Jagjaguwar, Ghostly, Numero Group, Dead Oceans e altre realtà slegate dal circuito major ha annunciato un programma per ridurre al minimo l’impatto ambientale delle proprie produzioni entro il 2026: come rivelato dalla società l’iniziativa partirà dalla compensazione delle emissioni di gas serra (tramite una partnership con Native), tenendo però come obiettivo l’eliminazione delle stesse. In questo contesto, oltre alla riduzione al minimo degli imballaggi dei prodotti, le politiche di riciclaggio della merca invenduta, tra le misure che saranno adottate figureranno anche opere di efficientamento energetico presso gli uffici e gli studi delle consociate, oltre che a un rinnovo di mezzi e macchinari in chiave ecologica.