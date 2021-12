Roger Waters festeggia l’elezione di Gabriel Boric a presidente del Cile: 'Adesso ubriachiamoci!'

Da sempre molto attento all’attualità politica internazionale, l’ex Pink Floyd Roger Waters ha pubblicato sui propri canali social ufficiali un video per festeggiare l’elezione di Gabriel Boric a presidente del Cile. “Ho appena saputo dal mio amico Pablo Lopez da Santiago che hai vinto! Boric ha vinto!”, sono le parole - non esageratamente lineari - dell’artista: “‘Numero uno’, hai visto le elezioni presidenziali. E’ finita, Kast [José Antonio, il candidato del partito di destra Frente Social Cristiano, avversario di Boric al ballottaggio], è caduto sulla sua spada. Questo è per te, popolo del Cile [porgendo un calice di vino bianco]: bravo!”.

“Questa elezione è stata molto importante per tutto il mondo, non solo per i cileni”, ha proseguito Waters: “Ha significato molto per tutti noi: forse sopravviveremo tutti. Dovrei cantare una canzone al presidente uscente [Sebastián Piñera, già ministro del lavoro durante il regime di Augusto Pinochet, poi nella coalizione di centro-destra Renovación Nacional e poi, dal 2010, indipendente]: ‘Addio Pinera, tu e i tuoi uomini: speriamo di non incontrarvi mai più. Non eri divertente, eri solo una di quelle cose…’”.

Poi, dopo aver mostrato il dito medio alla telecamera: “Scusate, non dovrei essere così strano, ma sono davvero felice: grazie Cile, da parte di tutti noi. Ti amo, Cile, bravo: adesso andiamo tutti a ubriacarci [suonando il fondo di una pentola con un cucchiaio di legno]”.

Già attivista del movimento Izquierda Autónoma e leader del sindacalismo studentesco nazionale, poi esponente del partito di sinistra Convergencia Social, Boric - i cui genitori sono di origini croate e spagnole, più precisamente catalane - ha guadagnato la nomina a presidente del Cile con il 55,86% delle preferenze: con i suoi 35 il politico nato a Punta Arenas nel 1986 è il più giovane presidente eletto nella storia del paese sudamericano.