Thom Yorke, il video del debutto dal vivo di ‘Free in the Knowledge’ degli Smile

E’ stato reso disponibile online il video del debutto dal vivo “ufficiale” di “Free in the Knowledge”, uno dei brani scritti dagli Smile, progetto parallelo ai Radiohead che coinvolge - oltre che il leader e il chitarrista della band di Oxford, Thom Yorke e Jonny Greenwood - il batterista Tom Skinner: la canzone è stata eseguita da Yorke lo scorso mese di ottobre in occasione di un evento organizzato da Letters Live alla Royal Albert Hall di Londra.

“C’è stato un momento, circa un anno e mezzo fa, in cui mi sono chiesto se avrei mai fatto una cosa del genere di nuovo”, sono le parole con le quali, nella clip, l’artista si è rivolto al pubblico in occasione della sua prima esibizione in presenza dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Covid-19: “Sono un musicista britannico, e durante la pandemia mi sono sentito dire - così come è successo a tutti gli altri musicisti britannici - che avrei dovuto prendere in considerazione l’idea di riqualificarmi. Poi alla fine, quando abbiamo mollato, ci hanno detto che non avevamo più bisogno di andare in tour in Europa, giusto? [in riferimento alla situazione post-Brexit che imponeva a musicisti e staff visti lavorativi e costi aggiuntivi per esibirsi nei paesi della UE - e viceversa]. Quindi credo di essere una razza in estinzione. Voglio dedicare questa canzone che ho scritto in quel periodo con la mia nuova band, gli Smile, a tutti i miei compagni musicisti britannici. Si intitola ‘Free in the Knowledge’”.

Gli Smile hanno debuttato - a sorpresa - lo scorso 22 maggio all’evento prodotto dal festival di Glastonbury Live at Worthy Farm, eseguendo - tra gli altri brani - "Skating on the Surface", “You Will Never Work in Television Again", "Panavision" e "Just Eyes and Mouth". “Free in the Knowledge” è stata proposta dal gruppo lo scorso 2 dicembre in una versione dal vivo in studio nel corso di una diretta live sul canale Instagram ufficiale della formazione:

La band ha lavorato negli scorsi mesi a un progetto di studio che, come rivelato da Greenwood nel corso di un’intervista all’NME, sarebbe nelle ultime fasi di lavorazione: “Abbiamo quasi finito”, aveva spiegato il chitarrista e polistrumentista, “Abbiamo un mucchio di roba, e stiamo cercando di capire cosa fare, cosa metterci dentro e cosa no, se manca ancora qualcosa e se ci sono delle parti da sistemare o meno. Spero esca presto, ma sono la persona sbagliata a cui chiedere”.