Jovanotti firma la sigla di una serie tv

Nuova canzone per Jovanotti, dopo l'EP "La primavera" pubblicato solo pochi giorni fa. È la sigla di "A casa tutti bene - La serie", progetto di Gabriele Muccino che torna alla TV dopo la fortuna al cinema. Il regista ha infatti esordito proprio sul piccolo schermo, dirigendo episodi della soap opera di "Un posto al sole" e della docufiction "Ultimo minuto" (entrambi RaiTre).

Anche per Jovanotti non è la prima sigla per la TV: nel 1989 scrisse "Asso", brano iniziale del telefilm di Italia 1 "Classe di ferro", con Adriano Pappalardo, scritta mentre era militare di leva ad Albenga e a tema con la serie, che raccontava la vita di una caserma.

Cantanti italiani e serie TV

Quella delle "Theme songs" cantate in italiano fu un modello abbastanza diffuso usato tra anni '70 e '80 , sia con nomi storici come gli Oliver Onions, recentemente ritornati, sia per adattare telefilm internazionali da parte della Fininverst (da "Dallas" a "Willy il principe di Bel Air, a "Love boat", cantata da Little Tony), sia per produzioni originali come appunto "Classe di Ferro".

A parte qualche eccezione (come i Lunapop per la sit-com "Via Zanardi 33" nel 2001 o Elio e Le Storie Tese nel 2007 per "Boris"), la collaborazione tra nomi importanti della scena musicale italiana è tornata solo negli ultimi anni, con serie come "Suburra" (Piotta), o Zero (Mahmood) per Netflix, o sulla Rai

"Braccialetti Rossi" e Niccolò Agliardi oppure la recente sigla di "Un professore" firmata da Francesco Gabbani. L'italia negli ultimi anni ha così recepito una tendenza, quella del rapporto tra canzoni e serie TV, che nei paesi anglosassoni è consolidata dall'inizio degli anni 2000.

A casa tutti bene: la sigla

La serie di Muccino, che debutta questa sera su Sky, è una riscrittura dell'omonimo film del 2018. Jovanotti e il regista tornano così a collaborare dopo "Baciami ancora" e "L'estate addosso".

Racconta Jovanotti:

Qualche mese fa mi ha mandato alcune immagini della serie appena girate e mi ha raccontato cosa aveva in mente. Mi sono messo subito al lavoro soprattutto sulle parole, prima ancora di avere una musica e una melodia ho pensato a una canzone intitolata come la serie e a immagini che non fossero didascaliche rispetto al soggetto di Gabriele. Gli ho detto che non avrei cercato una canzone pop ma un'atmosfera fatta di suoni e immagini e lui mi ha dato carta bianca.

A quel punto, sapendo che la colonna sonora l'avrebbe composta Paolo Buonvino, che è bravissimo, l'ho cercato e gli ho chiesto di farmi sentire quello che stava scrivendo e tra le cose che mi ha mandato c'era questa progressione di accordi che mi ha colpito e ci ho messo sopra le mie parole e una melodia che si incastrava bene. Il maestro Muccino ha sentito il provino e ha dato la sua approvazione. Fatta! Io amo Gabriele e sono felice per questa collaborazione, penso che il suo debutto in questo formato tv sia all'altezza del suo miglior cinema. Quando mi chiedono come sarà la serie che ha fatto per Sky rispondo MUCCINO IN PUREZZA! MUCCINO AL CUBO! MUCCINO TOTALE ma con i tempi da assuefazione di una serie tv. La sigla delle serie tv è un'arte rischiosa perché il tasto "salta" incombe e solo in rari casi io me la ascolto tutta, anche dopo la prima puntata. Spero di essere uno di quei casi".

Nel cast della serie, da 8 episodi, sono presenti Laura Morante e Francesco Acquaroli, Francesco Scianna , Silvia D’Amico e Simone Liberati (Petra, La profezia dell’armadillo, Suburra). Nel cast è presente anche Emma Marrone. Questa la sigla della serie:

1989: Jovanotti e "Asso"

Ecco "Asso", la cui storia è raccontata qua: