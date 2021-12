Comunicazione, new business ed eventi: nasce About

Ha debuttato oggi sul mercato About Srl, nuova società che concentra le proprie attività nelle aree della comunicazione, del new business e della produzione di eventi: la nuova entità è stata fondata da Jessica Gaibotti, da 15 anni attiva nel mondo della comunicazione prima con Parole e Dintorni poi presso EMI Music, Universal Music e Virgin Records, dove ha ricoperto i ruoli di responsabile della promozione, e da Marco Gallorini e Andrea Marmorini, entrambi co-fondatori di Woodworm, che si occuperanno rispettivamente di new business e produzione di eventi.