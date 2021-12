DistroKid, la prima collezione di NFT è un successo

E’ stata accolta decisamente bene dal pubblico Sellouts, collezione di NFT messa all’asta qualche giorno fa da DistroKid, la piattaforma di servizi per artisti ed etichette fondata nel 2013 da Philip J. Kaplan: la serie di 10mila esemplari, messa in vendita sul marketplace Nifty Gateway lo scorso 15 dicembre, è andata esaurita nel primo giorno di commercializzazione. La serie di opere - che rappresenta la mascotte aziendale personalizzata con oltre 300 tratti distintivi e con le copertine degli album dei rispettivi autori - è stata creata da 9.999 artisti iscritti alla piattaforma, che (come dichiarato dalla stessa società) “guadagneranno ogni volta che il loro NFT viene acquistato o venduto”.