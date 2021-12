La battaglia legale tra Four Tet e Domino Records condizionerà il rapporto artisti e streaming?

È arrivata alla Intellectual Property Enterprise Court inglese la battaglia che vede contrapposti Four Tet e la Domino Records: il producer inglese ha avuto l’approvazione ad andare a processo per l’accusa di infrazione di contratto nei confronti della storica etichetta indipendente, mentre è stata respinta la sua richiesta per la causa basata sull’ipotesi di “limitazione del commercio”: i tre dischi oggetto della lite sono stati infatti nel frattempo rimossi dalle piattaforme streaming dalla stessa etichetta.