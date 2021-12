Blanco: annunciate le date del suo primo tour

Blanco, uno dei nomi più caldi questo 2021, ha annunciato le date del suo primo tour, in attesa di vederlo a Sanremo insieme a Mahmood. Le date annunciate partiranno da Padova (Geox, 3 aprile), toccando poi Milano (Fabrique, 6 aprile), Roma (Atlantico, 10 aprile), Torino (Teatro Concordia, 13 aprile), Firenze (Tuscany Hall, 4 maggio), Bologna (Estragon, 8 maggio), Brescia (Morato, 13 maggio), Napoli (Casa della musica, 19 maggio).

All'anagrafe Riccardo Fabbriconi, classe 2003, Blanco è un diamante grezzo che sta gradualmente disvelando le sfaccettature del proprio progetto. Uno stile, il suo, difficilmente inquadrabile, in cui le linee melodiche accattivanti, cantate con l'aggressività e l'emotività dell'adolescenza, convivono con una sensibilità autentica, trasparente. Dopo aver pubblicato i brani “Belladonna” (adieu), “Notti in Bianco” e “Ladro di Fiori” il giovane cantautore è diventato conosciuto al grande pubblico grazie alla collaborazione con Mace e Salmo per il singolo “La Canzone Nostra” canzone che ha dominato per sette settimane le classifiche. A febbraio Blanco parteciperà insieme a Mahmood al 72mo Festival di Sanremo nella categoria Campioni con il brano “Brividi”. A partire da martedì 21 dicembre 2021 dalle ore 14.00 saranno disponibili i biglietti in vendita online e da lunedì 27 dicembre, sempre a partire dalle ore 14.00, sarà possibile acquistarli presso tutti i punti vendita autorizzati.

