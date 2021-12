CD Baby supera la soglia del miliardo di dollari pagato agli artisti

E’ un traguardo importante quello comunicato da CD Baby, società di distribuzione fondata nel 1998 operativa tanto nel settore fisico che in quello digitale: l’azienda con sede a Portland, in Oregon, dal 2019 controllata da Downtown Music Holdings, ha annunciato di aver superato la soglia del miliardo di dollari in termini di pagamenti agli artisti. L’attività aveva raggiunto quota 600 milioni in termini di versamenti ai clienti nel 2018, anno del ventesimo anniversario dalla fondazione: l’impennata dello streaming - con 125 milioni di dollari raccolti nel solo 2020, con una crescita su base annua del 13,9% - ha permesso a CD Baby di distribuire 400 milioni in poco meno di quattro anni, di fatto più che raddoppiando il volume d’affare annuo medio degli anni precedenti il 2018.