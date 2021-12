Fabri Fibra ha girato il suo nuovo video sulla spiaggia di Grado

La troupe è stata avvistata nell’area del kite surf per l'intera domenica. E lui si è prestato ai selfie con i giovani che l’hanno riconosciuto. Fabri Fibra, come riporta il quotidiano "Il Piccolo", ha girato quello che a tutti gli effetti appare come il suo nuovo video in Friuli-Venezia Giulia, sulla spiaggia di Grado. Giacca mimetica e il berretto calato sulla fronte, oppure con il cappuccio di una felpa grigia: il rapper è stato comunque riconosciuto. Il suo nuovo album è uno dei più attesi del 2022, non solo nel mondo rap. In questo approfondimento vi spieghiamo il perché: clicca qui. La realizzazione di un nuovo video conferma che il ritorno è imminente. Il suo ultimo lavoro discografico risale al 2017, si tratta dell'album "Fenomeno".