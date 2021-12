Gli Statuto tornano in tour nel 2022: tutte le date

Dopo uno speciale concerto nella loro Torino sabato scorso, che ha registrato un sold out in entrambi i set, la formazione che ha portato lo stile mod in Italia annuncia le prime tre tappe del "Rabbia e Stile Tour 2022": giovedì 17 febbraio alla Stazione Birra di Roma, venerdì 18 febbraio allo Scumm di Pescara e sabato 19 febbraio al Fat Art Club di Terni. Per info su biglietti e prenotazioni è possibile far riferimento alle pagine dei locali; per il concerto di Pescara oltre al biglietto sarà necessaria la tessera ARCI.

Senza mai aver assunto i panni delle "star", senza essersi mai allontanati idealmente (e geograficamente) da piazza Statuto, luogo di partenza e di creazione culturale, ideologica e musicale del gruppo sono arrivati su ogni tipo di palcoscenico, dal Teatro Ariston del Festival di Sanremo, al concerto per i licenziati della Lancia/Fiat di Chivasso, dal Festivalbar al Leonkavallo, dal Cantagiro al concerto in Plaza De La Revoluciòn all’Havana de Cuba (invitati dalle autorità locali), sempre con la massima semplicità e naturalezza che li contraddistingue fin dai loro inizi. Gli Statuto sono oSKAr (voce) - Naska (batteria) - Enrico Bontempi (chitarra) - Rudy Ruzza (basso).

STATUTO

Rabbia e Stile Tour 2022

Giovedì 17 Febbraio 2022

Roma, Stazione Birra – via Placanica, 172

Posto unico: € 12,00

Biglietti su StazioneBirra.it

Venerdì 18 Febbraio 2022

Pescara, Scumm – via delle Caserme, 38

Posto unico: € 15,00

Ingresso riservato ai soci ARCI.

Info e prenotazioni sulla pagina Facebook dello Scumm.

Sabato 19 Febbraio 2022

Terni, Fat Art Club – via Franco Molé, 8

Ingresso gratuito.