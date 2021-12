Robert Fripp e Toyah cantano "I Wanna Be Your Dog" degli Stooges

Dopo essere entrati nello spirito del Natale con le interpretazioni di “Silent night” e “Rudolph, the red nose reindeer”, Robert Fripp e Toyah Willcox si sono cimentati con la rilettura di un altro classico, ma questa volta non natalizio, per la loro serie di appuntamenti con le cover battezzata “Sunday Lunch”: si tratta di "I Wanna Be Your Dog" degli Stooges.

Per il nuovo episodio domenicale, il leader dei King Crimson e sua moglie (con un outfit molto provocante) hanno riletto in chiave casalinga e divertita il brano della band. I video finora pubblicati della serie “Sunday Lunch”, che ha preso il via durante il lockdown a causa dell’emergenza Coronavirus, hanno visto Robert Fripp e Toyah Willcox rileggere numerosi artisti come - tra gli altri - Nirvana, David Bowie, Metallica, Billy Idol, Rolling Stones, Judas Priest, Prodigy, Guns N’ Roses, Alice Cooper, Black Sabbath, Mötley Crüe e Britney Spears.