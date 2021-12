Concerti, l’Arabia Saudita mira a crescere del 600% nel 2022

Il medio oriente si sta candidando a diventare uno dei principali mercati emergenti non solo per quanto riguarda la musica registrata ma anche sul panorama internazionale degli eventi dal vivo. Nel corso della XP Music Conference chiusasi la settimana scorsa a Riyadh la principessa Haifa bint Faysal Al Sa'ud ha dichiarato che l’Arabia Saudita si sta preparando a ospitare il 600% di concerti in più di quanto il paese non ne avesse ospitati nel periodo immediatamente precedente all’emergenza sanitaria da Covid-19. Volàno per il lancio del paese sulla scena globale del live promoting sono - e saranno - eventi come quelli tenuti a margine dell’ultimo Gran Premio di Formula Uno, disputato a Jeddah lo scorso 5 dicembre, che ha visto salire sul palco star internazionali come Justin Bieber, Jason Derulo, A$AP Rocky e David Guetta.