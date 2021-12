Publishing, cresce la quota di mercato degli indipendenti

Gli indipendenti si stanno prendendo sempre più spazio, tanto nel settore della musica registrata quanto in quello del publishing: secondo un rapporto diffuso in questi giorni dall’Independent Music Publishers International Forum, associazione di editori musicali indipendenti con sede a Bruxelles, nel corso del 2020 le società non affiliate ai gruppi multinazionali hanno visto la propria quota di mercato crescere dal 27% del 2019 al 28% del 2020. Tradotto in cifre, le indies hanno visto il proprio volume d’affari “occupare” 1,92 miliardi di dollari dei 6,8 cubati dall’intero comparto.