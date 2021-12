Jovanotti distribuisce frutta fresca nel centro di Milano

Un furgone con le insegne del Jova Beach Party 2 - il tour che vedrà impegnato Jovanotti nel corso della prossima estate - e di “La primavera”, uno dei nuovi singoli lanciati proprio in questi giorni dal cantautore romano di origini toscane, sta girando per il centro di Milano distribuendo gratuitamente frutta fresca (e rigorosamente biologica) ai cittadini. A spiegare l’operazione è stata la stessa voce di “Penso positivo” con un post pubblicato sul proprio canale Instagram ufficiale:

“Alla mia casa discografica, un po’ scherzando ho detto: perché invece dei soliti billboard [cartelloni pubblicitari] non regaliamo della frutta di stagione a chi passeggia in centro?”, ha scritto l’artista: “E… mi hanno dato retta!”.

Nella giornata di oggi il furgone è stato operativo tra le 15 e le 19 nelle zone di Corso Buenos Aires, Porta Venezia, Porta Garibaldi / Isola, Moscova e Brera.

Lo scorso 17 dicembre Jovanotti ha pubblicato cinque brani inclusi nel suo nuovo progetto discografico, “La primavera”, “I love you baby”, “Un amore come il nostro”, “Tra me e te” e “Border jam”, tutte prodotte da Rick Rubin, uno dei produttori più importanti nella storia del rock americano che già aveva coordinato le session del precedente album di Lorenzo Cherubini, “Oh, vita!” del 2017, il suo quindicesimo album di studio registrato presso gli Shangri La Studios di Los Angeles.