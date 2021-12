Brian May contagiato dal Covid a una festa di compleanno: ‘Ho commesso un errore’

Nelle ultime ore il chitarrista dei Queen Brian May ha informato i propri fan di aver contratto il virus SarS-Cov-2: “Sono stati giorni davvero orribili, ma sto bene”, ha fatto sapere l’artista, raccomandando a tutti prudenza e promettendo ai propri fan di raccontare i dettagli della vicenda che l’ha visto - suo malgrado - protagonista.

Tramite una serie di post pubblicati oggi sul proprio account Instagram ufficiale, May ha svelato altri particolari relativi alla disavventura.

“Sono passati sette giorni, e sembra che la linea rossa [quella che sui test rapidi indicata la positività al virus] sia meno marcata. Ho l’impressione che il mio sistema immunitario, grazie all’enorme aiuto di tre dosi di vaccino Pfizer, stia vincendo la battaglia contro l’invasore. Ecco perché non ho paura: c’è vita dopo il Covid. Ma siate prudenti: so che non volete che succeda a voi, né alla vostra famiglia”.

Imbracciata la sua Red Special [“Per farvi vedere che si può suonare la chitarra anche dopo essere stati contagiati”], May ha iniziato a raccontare come abbia contratto l’infezione. “E’ piuttosto ironico, perché durante la pandemia sono stato sempre incredibilmente prudente”, ha premesso l’artista: “Sabato scorso abbiamo deciso di andare a un pranzo di compleanno. Abbiamo pensato che poi non saremmo andati ad altre feste, che a quel pranzo non ci sarebbe stata molta gente, che comunque tutti fossero vaccinati con tre dosi, e che tutti, il giorno dopo, avremmo avuto un test rapido a confermare la nostra negatività”.

“Sembrava tutto organizzato in modo molto sicuro”, ha osservato May: “Ovviamente facendo una cosa del genere sapevamo che ci saremmo presi dei rischi. Guardando indietro, forse abbiamo preso la decisione sbagliata”.

“Ci sembrava di non essere imprudenti”, ha concluso May: “Con un esito di test negativo, cosa potrebbe andare storto? La nuova variante è così incredibilmente contagiosa che - credo - non sarebbe sicuro [fare una cosa del genere] nemmeno con la negatività ai test: questa cosa si sta diffondendo con una velocità allarmante”.

La variante Omicron si sta diffondendo anche in Italia, seppure a una velocità al momento inferiore rispetto a quella registrata in altri paesi: secondo indiscrezioni di stampa il governo si starebbe preparando a convocare una cabina di regia per il prossimo 23 dicembre durante la quale verranno definite nuove misure per combattere la diffusione del virus, tra le quali l’obbligo della presentazione di un test negativo per i completamente vaccinati per accedere a eventi di musica dal vivo, teatri e sale cinematografiche.