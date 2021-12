Ligabue: "Permetteteci di usare San Siro per i concerti"

Dopo Vasco e Laura Pausini, un'altra star della musica italiana si unisce al coro degli artisti che chiedono di non demolire lo Stadio di San Siro, a Milano. In una lunga intervista concessa al Corriere della Sera Luciano Ligabue ha tra le altre cose detto la sua sul possibile abbattimento della Scala del Calcio. Fu proprio a San Siro che nell'estate del 1997 il rocker di Correggio esordì da solista in uno stadio, durante il tour in supporto all'album "Buon compleanno Elvis!". A distanza di oltre vent'anni la voce di "Certe notti" dice:

Non tiratelo giù, permetteteci di usarlo ancora. Anche se non verrà più sfruttato per il calcio, che venga destinato ai concerti: sarebbe un modo per iniziare a risolvere la questione degli spazi dedicati alla musica.

L'ultima esibizione di Ligabue a San Siro risale all'estate del 2019, quando il rocker portò in tour l'album "Start". Lo scorso anno Ligabue avrebbe dovuto esibirsi sul palco della nuova RCF Arena di Reggio Emilia per festeggiare i suoi trent'anni di carriera, ma lo show è stato rinviato a causa delle restrizioni legate alla pandemia da Covid-19.