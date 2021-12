Concerti e Covid: nel 2021 uno spettatore su cinque ha rinunciato allo show

Nel 2021 un numero compreso tra il 17% e il 20% delle persone che avevano acquistato un biglietto per un determinato concerto in programma l'anno scorso e poi rinviato e riprogrammato a causa della pandemia da Covid-19 ha preferito rinunciare allo show. Lo rivela una ricerca condotta dal quotidiano statunitense Wall Street Journal su come il pubblico ha risposto alla crisi della musica dal vivo causata dalle restrizioni legate al Covid. Uno spettatore su cinque è rimasto a casa, pur essendo in possesso di un biglietto per assistere a un concerto.