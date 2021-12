Manuel Agnelli ama le cover: rilegge spesso brani altrui, sia con gli Afterhours sia in versione solista. Nel suo primo album, "An evening with Manuel Agnelli" erano presenti riletture di Tom Waits, Elvis Costello, Lana Del Rey e Lou Reed.

Per un passaggio in TV a Propaganda Live - dove ha presentato il nuovo singolo "La profondità degli abissi" - Agnelli ha scelto un altro classico di Lou Reed, nella sua prima incarnazione, i Velvet Underground. Si tratta di "Venus in furs", da "The Velvet Underground & Nico", primo storico album del gruppo. La canzone è stata riletta con Rodrigo D'Erasmo e la Propaganda Orkestra.

Potete vedere il video qua.