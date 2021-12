Claudio Baglioni, stasera l’ultima puntata di ‘Uà’: gli ospiti

Andrà in onda oggi, sabato 18 dicembre, in prima serata su Canale 5, la terza e ultima puntata di “Uà - Uomo di varie età”, show ideato, scritto e condotto da Claudio Baglioni per la produzione di Friends & Partners: sul palco da 1000 metri quadrati - illuminato da 800 sorgenti luminose e curato da oltre 200 professionisti sotto la direzione artistica di Giuliano Peparini - il cantautore romano di “Questo piccolo grande amore” ospiterà Eleonora Abbagnato, Alessandra Amoroso, Serena Autieri, Pippo Baudo, Riccardo Cocciante, Fabio Concato, Andrea Delogu, Maria Di Biase e Corrado Nuzzo, Rosario Fiorello (per un’apparizione vocale), Stefano Fresi, Andrea Griminelli, Enrico Lo Verso, Mahmood, Fiorella Mannoia, Marco Mengoni, Gianna Nannini, Anna Oxa, Tommaso Paradiso, Leonardo Pieraccioni, Alessandro Preziosi, Massimo Ranieri, Alessandro Siani, Ornella Vanoni, Luca Ward e lo stesso Peparini.

La prima puntata di “Uà - Uomo di varie età” è andata in onda lo scorso 4 dicembre, raccogliendo una media di telespettatori pari a 2 milioni e 300mila unità per uno share del 13,95%: la seconda puntata del programma - trasmessa lo scorso 11 dicembre - ha fatto segnare dei dati di ascolto sostanzialmente stabili, con 2 milioni e 230mila spettatori in media per uno share del 13,40%.

Per la realizzazione dello show, la cui regia è curata da Luigi Antonini con l’assistenza di Marco D’Amelio, Baglioni ha collaborato con gli autori Giuseppe Cesaro, Pietro Galeotti, Ermanno La Bianca, Daniela Ranieri, Giovanna Salvatori e Guido Tognetti: tra gli artisti musicali già ospiti nel corso delle scorse puntate sono da segnalare Il Volo, Renato Zero, Giorgia, Eros Ramazzotti, Alex Britti, Ultimo, Gianni Morandi, Andrea Bocelli, Achille Lauro, Zucchero, Antonello Venditti, Giuliano Sangiorgi, Annalisa, Raf, Umberto Tozzi, Paola Turci e Carmen Consoli.