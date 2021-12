Evanescence, ascolta la loro cover di "Across the universe" dei Beatles

Gli Evanescence hanno pubblicato una cover di "Across the universe", la canzone di John Lennon pubblicata dai Beatles nel 1970 sull'album "Let it be" (ma una precedente versione era uscita nel dicembre 1969 in "No One's Gonna Change Our World", una raccolta a scopo di beneficenza di canzoni di diversi artisti uscita nel dicembre 1969).

Amy Lee e la sua band già avevano eseguito il brano dal vivo durante il tour del 2018 "Synthesis", e una registrazione era già stata inclusa nel secondo disco ("A Live Session From Rock Falcon Studio") dell'edizione limitata dell'ultimo album del gruppo, "The bitter truth", insieme ad altri nove brani (qui la recensione dell'album).

Qui sotto gli Evanescence suonano e cantano i Beatles.