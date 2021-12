George Michael, gli eredi rinnovano il contratto con Warner Chappell Music

Prosegue il sodalizio tra la divisione editoriale di WMG e i gestori dell’eredità artistica di George Michael: la fondazione intitolata alla scomparsa voce di “Freedom” e “Last Christmas” ha rinnovato l’accordo con Warner Chappell Music, società di edizioni alla quale il compianto ex leader degli Wham! era legato sin da inizio carriera. L’accordo copre l’intero repertorio firmato dalla star scomparsa nel 2016, sia come solista che come parte del duo fondato insieme ad Andrew Ridgeley.