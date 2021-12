Ehi Siri, come funziona Apple Music Voice?

"Ehi Siri, attiva Apple Music Voice": inizia tutto così, con un comando vocale. Si apre l'applicazione "Musica", quella che una volta era iTunes, e si può provare il nuovo piano streaming di Apple che funziona solo con la voce.

C'è una prova gratuita di una settimana, che diventano tre mesi gratis se si inserisce un metodo di pagamento. A regime costa 5 euro, la metà di un abbonamento premium "normale" - oppure il prezzo di un abbonamento per studenti. Il target di riferimento di questo formato non è un pubblico giovane. Già, ma qual è, a chi si rivolge Apple Music Voice?

Lo abbiamo provato, per capirlo.