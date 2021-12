Sanremo 2022, per i bookie ci sono già dei favoriti: Elisa e Sangiovanni

Dopo l’annuncio ufficiale delle canzoni in gara si accende la battaglia per la vittoria del Festival di Sanremo 2022. Per gli esperti di Stanleybet.it c’è una coppia di cantanti favorita: Elisa, già vincitrice nel 2001, con il pezzo “O forse sei tu”, e una delle rivelazioni del panorama musicale italiano degli ultimi mesi, Sangiovanni con il suo “Farfalle”, entrambi proposti a 6. Seguono in quota a 7 Emma, con il brano “Ogni volta è così”, e la coppia formata da Mahmood e Blanco con il loro “Brividi”.