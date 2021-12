Rick Allen (Def Leppard): "Mi dissero, 'potresti perdere anche il braccio destro'

Il batterista dei Def Leppard Rick Allen in una intervista concessa a Joe Rock è tornato a parlare dell'incidente d'auto che nel 1984 ha portato all'amputazione del suo braccio sinistro e ha ricordato che rischiò di perdere anche il braccio destro.



I chirurghi erano stati in grado di salvare il braccio che era stato reciso quando Rick venne sbalzato fuori dal tetto apribile della sua automobile, il braccio fu amputato perché si era infettato.

Quell'incidente costrinse Allen a dover imparare un nuovo modo di suonare la batteria per tornare al suo posto sul palco nei Def Leppard nel 1986.



Questo quanto detto da Rick Allen a proposito del suo braccio destro che fortunatamente è ancora al suo posto: "Non molte persone lo sanno, ma mi ruppi il braccio destro davvero gravemente e durante la guarigione, in ospedale mi dissero, 'C'è la possibilità che tu possa perdere anche il braccio destro'. Quindi, quando col tempo sono riuscito a superare quel periodo orribile, a rimuovere tutta l'infezione e poi a sistemare effettivamente l'osso e il braccio, puoi immaginare quanto fossi grato".



Allen, oltre a suonare dipinge, ha quindi spiegato che è per questo motivo che nelle sue opere d'arte vi sono studi sul braccio destro e sull'impronta della mano. "L'impronta della mano è davvero, per me, un segno di gratitudine, perché posso ancora fare quello che faccio. E ci ho messo molto mano – dalla batteria all'artwork e, ovviamente, in tutto ciò che faccio. Quindi è piuttosto simbolico. È l'unica che ho, ma sono davvero fortunato ad averla!”.

L'anno scorso, Rick Allen dichiarò che il supporto dei fan è stato essenziale per la sua guarigione. "Ricordo di essere andato in ospedale e poi di aver realizzato cosa mi era successo dopo l'incidente e, onestamente, volevo scomparire. Poi ho iniziato a ricevere queste lettere da tutto il mondo. (…) Ho scoperto il potere dello spirito umano e mi sono detto, 'Sai una cosa? Posso farcela. (…) Era tutto questo incoraggiamento che ricevevo da altre persone, poi si è semplicemente manifestato nel voler avere successo”.