Concerti, Darkness, cancellati i tre live italiani

Il promoter di concerti Vertigo comunica che, per motivi logistici legati allo stato emergenziale, i Darkness cancellano il “Motorheart European Tour 2022" e quindi anche i concerti italiani previsti il prossimo mese di gennaio il 27 all'Alcatraz di Milano, il 28 all'Estragon di Bologna e il 29 alla Hall di Padova.

La band hard rock britannica ha dichiarato: "Con grande rammarico, comunichiamo che siamo stati costretti a cancellare il nostro prossimo tour europeo. Le date comprendevano 23 show in 10 paesi e con il passare del tempo è diventato sempre più chiaro che, a causa di vari problemi legati al covid, restrizioni della capienza dei locali, coprifuoco e problematiche negli spostamenti, il tour non può procedere. Anche la riprogrammazione di un tour così ambizioso è piena di problemi, quindi abbiamo preso la decisione di cancellare definitivamente queste date e rendere disponibili i rimborsi per tutti i biglietti e i pacchetti VIP. Siamo incredibilmente tristi di non potervi incontrare in questa occasione e vi ringraziamo per la comprensione e per il supporto. Faremo di tutto per tornare il prima possibile! Tenete d'occhio il nostro sito e i social per ulteriori notizie circa i nuovi show. Torneremo..."

E’ possibile richiedere il rimborso monetario a partire da oggi 16 dicembre fino al 17 gennaio 2022 sul circuito di biglietteria presso cui è stato effettuato l’acquisto.