George Harrison, è stato pubblicato il video di "My Sweet Lord"

E' stato pubblicato il primo video del classico di George Harrison “My Sweet Lord”. Nella clip diretta dal regista Lance Bangs compaiono parecchi volti noti, tra questi anche l'ex compagno nei Beatles del chitarrista scomparso nel 2001 Ringo Starr e Joe Walsh degli Eagles.

Lance Bangs sul video di questo brano pubblicato nell'album uscito nel 1970 “All Things Must Pass” ha dichiarato: "Realizzare questa clip è stata una delle esperienze più appaganti della mia vita. L'approccio è stato quello di rappresentare la canzone visivamente mentre questi agenti e ispettori continuavano a perdere la meraviglia metafisica che li circondava. Le immagini sono coreografate ai suoni di melodie vocali, strimpellate di chitarra, pattern di batteria, cambi di accordi".Nel video, gli attori Fred Armisen e Vanessa Bayer interpretano degli agenti speciali metafisici incaricati dal capo di un'agenzia clandestina, interpretata da Mark Hamill, il Luke Skywalker di 'Guerre stellari', di cercare ciò che non può essere visto.Ha aggiunto ancora Bangs: "George aveva inserito un certo senso dell'umorismo in tutti i suoi video, quindi abbiamo mantenuto quello spirito e riempito il cast di amici e ammiratori della sua musica".