Orangle Records, perché ‘la musica diventi un lavoro alla portata di tutti’

Dieci mesi di vita e sette artisti nel roster, uno staff da sette unità e idee molto chiare quali passi compiere nel futuro - non solo prossimo - e come muoverli: questo, in sostanza, il profilo sintetico della Orangle Records, etichetta fondata nel marzo scorso da Christian Cambareri e Martina Colavitti che ha già lanciato sul mercato i lavori di - tra gli altri - Cleo, Rue, Mike Baker, Sintesi e Camille Cabaltera.