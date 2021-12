Addio a Phil Chen, storico bassista di Rod Stewart e Jeff Beck

Addio a Phil Chen, virtuoso del basso che nel corso della sua carriera ha suonato con - tra gli altri - Jeff Beck, Rod Stewart e Ray Manzarek dei Doors. Il musicista aveva 80 anni. Ad annunciare la sua scomparsa sono stati i familiari, con un post condiviso sulla pagina Facebook ufficiale di Phil Chen, spiegando che il bassista si è spento dopo una lunga battaglia contro il cancro.

Giamaicano (ma di origini cinesi), Phil Chen suonò nelle band del circuito dei club di Kingston prima di trasferirsi nel Regno Unito alla fine degli Anni '60. Suonò nell'album "Blow by blow" di Jeff Beck e nel 1983 fu tra i membri dello Star Flett Project di Brian May, insieme a Eddie Van Halen. Registrò anche con Rod Stewart ("Hot legs", "Da Ya Think I'm Sexy?" e "Young Turks"), Pete Townshend, Eric Clapton, Ray Charles. Successivamente collaborò con gli ex Doors Ray Manzarek e Robby Krieger.