Fedez, Edizioni Curci acquisisce il catalogo

Il marketing dei cataloghi musicali è sbarcato anche in Italia: a poche ore dalla notizia della cessione monstre, da parte di Bruce Springsteen, di titolarità dei master e diritti sul repertorio a Sony Music Group, si registra una grande mossa di mercato sullo scenario tricolore. Edizioni Curci, società di publishing fondata nel 1860 oggi guidata da Alfredo Gramitto Ricci, ha annunciato di aver acquisito il catalogo di Fedez: l’accordo, chiuso per una cifra non divulgata, è stato siglato con ZDF, la società che cura gli interessi commerciali di Federica Lucia, e copre l’intero repertorio del cantante - compreso quello precedentemente controllato dalle società Zedef e Newtopia -, fino all’album più recente, “Disumano”, che include i brani - tutti certificati con un disco di platino - “Mille” (con Achille Lauro e Orietta Berti), “Bella storia”, “Bimbi per strada”, “Meglio del cinema” e “Chiamami per nome”, quest’ultima presentata insieme a Francesca Michielin alla scorsa edizione del Festival di Sanremo.